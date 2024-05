Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis è volato ieri a Ibiza assieme al figlio Edo e ad alcuni elementi del proprio entourage, per chiudere velocemente l’accordo con gli emissari di Antonio Conte.

De Laurentiis vola a Ibiza per chiudere l’accordo con Conte: la cifra è incredibile

La trattativa è in dirittura d’arrivo, ma c’è una minima differenza sull’ingaggio che richiede il tecnico rispetto a quanto offerto dalla società azzurra, su cui si sta lavorando in queste ore. La richiesta del leccese è di 10 milioni netti a stagione per tre anni, mentre il club partenopeo ne offre 8 fissi più 2 di bonus. In ogni caso, lo stipendio di Conte si aggirerà attorno ai 60 milioni di euro lordi: una cifra incredibile mai percepita da alcun allenatore in passato all’ombra del Vesuvio.

Le prossime ore saranno decisive per la chiusura dell’affare: come annunciato dallo stesso De Laurentiis ieri mattina, prima di imbarcarsi sul primo aereo per l’isola spagnola, entro la fine della settimana arriverà l’annuncio ufficiale.

Intanto Giovanni Manna sta già interagendo con l’ex commissario tecnico della nazionale italiana, che gli ha chiesto tassativamente di non cedere Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo, sui quali vuole basare il suo progetto.