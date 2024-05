Dopo una stagione straordinaria, sono i problemi al di fuori del campo a mettere in difficoltà il pregiato talento del Genoa, Albert Gudmundsson. Il giovane islandese, vero protagonista della brillante stagione del Grifone e oggetto di desiderio di squadre come il Calcio Napoli, si è visto nuovamente coinvolto nella controversia relativa alle accuse di violenza sessuale in Islanda.

Gudmunsson shock, riaperto il processo per violenza sessuale: rischia la galera

Lo scorso agosto una donna aveva presentato una denuncia contro il calciatore per molestie subite, un episodio che ha scosso il mondo del calcio islandese portando alla sua esclusione dalle convocazioni della nazionale. Il numero 11 del Genoa aveva ripreso a giocare per la sua Nazionale durante i play-off contro Israele e Ucraina lo scorso marzo, dopo che la Procura aveva chiuso il caso. Tuttavia, con un ricorso presentato al pubblico ministero, questa decisione è stata annullata.

La Procura ha deciso di riaprire il caso Gudmundsson emettendo un atto di accusa nei suoi confronti. Secondo la legge islandese, se dovesse risultare colpevole di molestie nei confronti della donna che lo ha denunciato quasi un anno fa, il giocatore potrebbe essere condannato a almeno un anno di reclusione. È un momento delicato per Gudmundsson, che dovrà affrontare la giustizia islandese prima di poter pensare al suo futuro calcistico. I club interessati, tra cui la SSC Napoli, sono in attesa di ulteriori sviluppi prima di fare un’offerta definitiva.