Stangata senza precedenti per la SSC Napoli da parte del Tribunale FIGC. Il club di Aurelio De Laurentiis, che vietò ai propri tesserati di rilasciare interviste a Dazn e Sky l’8 marzo in occasione di Napoli-Torino, e il 12 marzo in occasione di Barcellona-Napoli, è stato multato di ben 165 mila euro.

Il silenzio stampa imposto dal De Laurentiis furioso costa carissimo: arriva una multa per la SSC Napoli senza precedenti

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Tribunale Federale Nazionale:

“Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell’udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società SSC Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento”.

Avevano fatto il giro del mondo le immagini di un furioso Aurelio De Laurentiis che, in occasione delle interviste pre-partita previste alla vigilia di Barcellona-Napoli, strappò letteralmente Matteo Politano dal microfono di Massimo Ugolini e aggredì un cameraman, reo, secondo il patron di Filmauro, di filmarlo in maniera illegittima.