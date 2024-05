Apre oggi 30 maggio 2024 nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli ‘Diego Vive‘, il primo parco tematico dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi. Sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 21, mentre dal venerdì alla domenica si potrà accedere dalle 10,30 alle 21,30.

Apre ‘Diego Vive’, il primo parco al mondo dedicato a Maradona. Orari e prezzi dei biglietti

I costo dei biglietti è di 23 euro per gli adulti, e di 18 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Per i bambini fino a 11 anni l’ingresso sarà gratis. Il percorso avrà la durata di 60 minuti, e saranno previsti ingressi ogni mezz’ora.

Alla presentazione aperta alla stampa hanno partecipato anche alcuni dei figli di Maradona. In particolare Dalma ha così commentato: “Siamo molto emozionati di essere a Napoli, abbiamo parlato tanto con gli organizzatori per la mostra, siamo andati in giro per la città a vedere i murales. Questa è una città che abbiamo sempre vissuto in maniera fantastica e ancora oggi riscontriamo forti dimostrazioni di amore nei confronti di nostro padre”

“Purtroppo non c’è stato un accordo con il Calcio Napoli, e quindi non ci saranno né foto né video dei gol di papà con la maglia azzurra. Si perdono cose bellissime della sua carriera a cui siamo legati”.

Presente anche Diego Armando Maradona Junior: “Questo parco tematico ci riempie di orgoglio, abbiamo contribuito noi cinque alla costruzione di questa storia. Ci siamo impegnati da tempo per avere i migliori risultati. Ci emoziona questo luogo e siamo orgogliosi che questo parco tematico si faccia a Napoli in anteprima mondiale e per me è stato importante mostrare ai miei figli questi pezzi di storia”.

“Tutto questo è dedicato a papà. Noi figli sentiamo la responsabilità di doverlo rappresentare al meglio. La mancanza di tutto quanto ha fatto Diego a Napoli ovviamente mi fa molto male, noi fratelli abbiamo provato in tutti i modi a far sì che ci potessero essere tutte le sue immagini nel parco tematico, purtroppo dall’altro lato non c’è la stessa volontà e le cose si fanno in due”.

“Sarebbe bello vedere qui nostro padre con la maglia del Napoli, era qualcosa di logico e ci piacerebbe molto che il Napoli facesse parte della storia con i due scudetti e la Coppa Uefa, perché la città si sente identificata e ci dispiace moltissimo che manchi questo. Ci sono tutte le magliette tranne quella del Napoli”.