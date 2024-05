Khvicha Kvaratskhelia è diventato l’oggetto dei desideri di tutti i top club europei. Sulle sue tracce, in particolare, c’è il Paris Saint Germain, che sembrerebbe avere intenzione di riformare la coppia d’oro della SSC Napoli per provare a dare l’assalto alla prossima UEFA Champions League.

Kvaratskhelia, De Laurentiis fissa il prezzo: senza un’offerta monstre rimarrà a Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a cedere il suo gioiello solo in cambio della cifra shock di almeno 150 milioni di euro.

Senza un’offerta pari o superiore, non se ne farebbe nulla. Il georgiano è uno dei punti cardine del progetto di rifondazione che sta preparando Antonio Conte, prossimo tecnico della squadra partenopea, che ha chiesto espressamente di non cedere Kvaratskhelia. Anche per il patron di Filmauro il numero 77 è incedibile, ma chiaramente a fronte di un’offerta irrinunciabile non si potrebbe far altro che valutare seriamente la sua vendita.

Sembra essere iniziata una telenovela molto simile a quella che riguardò l’estate scorsa il bomber del Calcio Napoli Victor Osimhen: ad agosto 2023 De Laurentiis dichiarò che senza una proposta di almeno 200 milioni di euro non se ne sarebbe fatto nulla, e così effettivamente fu.