Da Caprile a Folorunsho, passando per Gaetano: i rientranti in casa Napoli che cercano il posto da titolare

Sono tanti i calciatori che quest’estate rientreranno alla base per il Calcio Napoli. Alcuni di passaggio mentre altri sfruttando il cambio tecnico proveranno a giocarsi le proprie chance dopo una stagione da protagonisti assoluti in Serie A. Folorunsho, Caprile e Gaetano sono i maggiori indiziati ad essere protagonisti del prossimo Napoli. Altri invece saranno solamente di passaggio, prima di un altro prestito, oppure di una cessione definitiva salutando una volta per tutte Napoli.

Folorunsho, Caprile e Gaetano i tre assi azzurri per la prossima stagione

Giovani di grandi prospettive e ritorno romantici. Il primo caso è sicuramente quello di Folorunsho: il centrocampista in ritorno da Verona sarà uno degli assoluti protagonisti della prossima stagione, dopo la consacrazione in maglia scaligera, l’ex Bari è pronto a conquistare anche Napoli. Senza dimenticare che è nei pre-convocati di Spalletti per gli Europei e potrebbe raggiungere i suoi compagni direttamente nel ritiro di Castel di Sangro che sarà successivo a quello di Dimaro che inizierà l’11 luglio.

In porta Caprile torna fresco di salvezza conquistata ad Empoli e diventa una figura sempre più ingombrante alle spalle di Meret. L’obiettivo è quello di giocarsi tutte le chance a disposizione, il posto dell’ex Udinese non è certo e Caprile, in rampa di lancio, potrebbe trovare titolarità anche in maglia azzurra, per continuare la sua crescita che ha ancora ampi margini.

Il terzo nome è quello di Gianluca Gaetano: il centrocampista nativo di Cimitile torna da protagonista assoluto della salvezza del Cagliari di Claudio Ranieri. Per lui si tratta di un ritorno in pianta stabile nel gruppo squadra, dopo aver fatto parte attivamente della rosa che ha poi sollevato la coppa scudetto.