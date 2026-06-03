Corpus Domini, a Torre del Greco una grande processione per le vie del centro: il programma

Torre del Greco si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e significativi dell’anno liturgico. Giovedì 11 giugno 2026, l’intera comunità cittadina sarà chiamata a riunirsi per le celebrazioni del Corpus Domini, promosse dal XIII Decanato, in un appuntamento che si preannuncia come una grande testimonianza di fede, comunione e partecipazione.

L’Eucaristia come segno concreto di speranza per il nostro tempo

Al centro della solennità di quest’anno vi è il tema scelto dal Decanato: “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza”. Un messaggio profondo che invita i fedeli a riscoprire l’Eucarestia come cuore pulsante della vita cristiana, fonte di rinnovamento spirituale e strumento concreto per costruire relazioni di fraternità, solidarietà e speranza.

La processione del Corpus Domini in un clima di raccoglimento e devozione.

Il programma prenderà il via alle ore 19 presso la Basilica di Santa Croce, simbolo della fede e della tradizione religiosa torrese, dove sarà celebrata la Solenne Concelebrazione Eucaristica alla presenza dei sacerdoti e dei fedeli provenienti da tutte le parrocchie della città.

Al termine della Santa Messa, il Santissimo Sacramento sarà portato in processione per le strade del centro cittadino, in un momento di intensa devozione e di pubblica testimonianza della fede.

Il percorso interesserà alcune delle principali arterie di Torre del Greco: Via Salvatore Noto, Via Roma e Via Diego Colamarino, accompagnato dalla preghiera e dalla partecipazione della comunità.

Una serata di fede e condivisione per tutta la comunità torrese

L’elemento più significativo di questa edizione del Corpus Domini sarà la scelta, fortemente voluta dal Decanato, di riunire l’intera città in un’unica celebrazione.

Per l’occasione, tutte le parrocchie di Torre del Greco resteranno eccezionalmente chiuse, permettendo a sacerdoti e fedeli di convergere insieme presso la Basilica di Santa Croce.

Un gesto dal forte valore simbolico che esprime il desiderio di camminare come un’unica Chiesa, superando i confini delle singole comunità parrocchiali per vivere un autentico momento di fraternità ecclesiale.

Sarà così una serata speciale per tutta la città, chiamata a ritrovarsi attorno all’Eucaristia, segno di comunione e sorgente di quella speranza che continua a illuminare il cammino della comunità torrese.