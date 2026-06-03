L’eccellenza napoletana che incanta il mondo: Luisa Ranieri vince il Nastro d’Argento

Luisa Ranieri inaugura il palmarès dei premi Nastro d’Argento 2026: il riconoscimento per la celebre artista partenopea, reduce dal successo della fiction La Preside, sarà consegnato sabato 6 giugno 2026 presso il Teatro San Carlo di Napoli

Nastro D’Argento 2026 il premio a Napoli

La serata di premiazione del 6 giugno 2026 è realizzata dai Giornalisti Cinematografici Italiani in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. L’edizione 2026 segna la sesta edizione del premio.

L’attrice riceverà ancora un Nastro d’Argento non solo per la sua eccellente interpretazione nella serie di Rai Fiction La Preside trasmessa da Rai 1 con la regia di Luca Miniero, ma anche per la cura e l’impegno appassionato con il quale ha trasformato in un racconto molto amato la storia di un personaggio come Eugenia Liguori, coraggiosa Preside di Caivano, leader di resistenza e cambiamento in un territorio difficile, segnato dalla violenza e a lungo dall’assenza delle istituzioni.

Un luogo che, grazie all’impegno della ‘vera’ Preside e ora alla tenacia di un’attrice speciale, è diventato anche un simbolo di speranza. Talento e passione hanno contraddistinto l’operato della Ranieri, impegnata anche nela produzione (Bibi Film Tv, Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction) e nella scrittura, siglando una nuova tappa di una carriera costruita con coerenza attraverso scelte coraggiose, dando anima e corpo al suo ruolo e al suo lavoro, in una prova di grande sensibilità civile.

Premiati anche Carlo Verdone e Lino Guanciale

Nella stessa serata sarà premiato anche Carlo Verdone come ‘Personaggio dell’anno’: con l’autoironia in quattro atti di Vita da Carlo, si è confermato maestro assoluto della commedia anche nella grande serialità, nella quale ha inserito, in quest’ultima stagione, il suo nuovo film Scuola di seduzione. A lui va un riconoscimento che rappresenta la chiusura di un cerchio: si conclude infatti l’avventura di una serie Paramount+ – nata nella factory De Laurentiis – di ispirazione dichiaratamente autobiografica e di spudorata sincerità, che ci ha regalato un ritratto irresistibile, implacabile e autentico del suo privato.

Un Nastro d’Argento speciale sarà assegnato, infine, dal Direttivo dei Giornalisti Cinematografici a Lino Guanciale, per la profondità emotiva della serie arrivata alla sua terza stagione Il Commissario Ricciardi basata sugli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni. Nei prossimi giorni saranno annunciati anche i nomi dei premi: Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura e i Premi Nuovo Imaie.



