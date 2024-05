Napoli, Kvaratskhelia non si tocca: De Laurentiis ha rifiutato 110 milioni

Il Napoli inizia a prendere forma. In attesa di ufficializzare Antonio Conte, che è sempre più vicino alla panchina azzurra, il Calcio Napoli si muove anche sul fronte rosa tra cessioni ed acquisti. Il grande sacrificato sembra essere Victor Osimhen che ha dalla sua gli apprezzamenti di mezza Premier League e del PSG. Proprio i francesi però nelle ultime settimane avevano messo nel mirino l’altro fuoriclasse di casa azzurra, ovvero Kvicha Kvaratskhelia, arrivando addirittura ad offrire 110 milioni. Aurelio De Laurentiis ha risposto con un secco “no”.

Kvaratskhelia è incedibile, all’offerta del PSG arriva il no del Napoli

Il georgiano nelle ultime settimane ha visto vari interessamenti dai top club europei, in pole position Barcellona (che però non ha mai presentato una vera e propria offerta) e PSG. I francesi, come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci hanno provato seriamente per l’esterno sinistro: sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis è arrivata un’offerta di 110 milioni di euro. Kvara era stato indicato come dopo-Mbappé a Parigi ma il secco “no” del patron azzurro è arrivato anche grazie agli ordini di Antonio Conte.

Conte ha messo il georgiano al centro del suo progetto

Lo stesso Conte reputa il georgiano uno dei calciatori cardine per il suo progetto, non a caso tra le prime garanzie chieste a De Laurentiis durante la trattativa c’era la permanenza di Kvaratskhelia. Per il numero 77 si prospetta una grande stagione in azzurro, dopo l’ultima in cui nonostante le mille difficoltà è stato il migliore dell’intera rosa, dimostrando sul campo e fuori un attaccamento alla maglia invidiabile, nonostante questo sia solamente l’inizio della terza stagione in azzurro. Napoli dunque si tiene stretto il suo gioiello che con Antonio Conte sarà protagonista, di sicuro, per almeno un’altra stagione.