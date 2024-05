Adesso si può dire: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della SSC Napoli. Ultimati gli ultimi dettagli del complesso contratto triennale, possibile presentazione al Teatro San Carlo.

Conte ripartirò: pronti copione e direttore d’orchestra. Possibile ‘prima’ al San Carlo

Oggi Aurelio De Laurentiis rientrerà da Ibiza, dove si è trattenuto per qualche giorno in vista dell’imminente matrimonio del figlio. Diversamente da quanto vociferato all’inizio, infatti, il patron di Filmauro non era sbarcato sull’isola spagnola per incontrare gli emissari del tecnico leccese, bensì per questioni familiari.

Poco importa, perché intanto i legali delle due parti hanno proseguito nell’opera di stesura e controllo del contratto che legherà Antonio Conte alla SSC Napoli per i prossimi tre anni. Emergono i primi dettagli: in primis, non ci sarà alcuna clausola che regolerà l’eventuale addio anticipato dell’ex allenatore di Chelsea, Inter, Bari, Siena, Arezzo, Tottenham e Juventus.

Conte è già al lavoro da giorni, in strettissimo contatto con il ds Manna e con i calciatori che reputa centrali nel progetto, Di Lorenzo e Kvaratskhelia in primis. I due erano finiti al centro di insistenti voci di mercato nei giorni scorsi, a causa di alcune scottanti dichiarazioni dei rispettivi procuratori.

È inoltre emerso un dettaglio succoso che riguarda la sua presentazione: possibile infatti che la prima uscita pubblica di Antonio Conte a Napoli venga fatta addirittura al Teatro San Carlo, come confermato anche dai colleghi di Sky.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, manca davvero pochissimo per conoscere il nuovo direttore d’orchestra della squadra azzurra. Non è da escludere che l’annuncio arrivi nella giornata di oggi, venerdì 31 maggio 2024, e che l’incontro con la stampa sia organizzato per lunedì o martedì prossimo.