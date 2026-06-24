Arriva la Sagra degli Antichi Sapori: 5 giorni di specialità tipiche, musica e balli in piazza

Dal 2 al 6 luglio 2026 a Partignano, nel Comune di Pignataro Maggiore, torna la Sagra degli Antichi Sapori, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate che darà il via a cinque serate di gusto, tradizioni e convivialità.

Sagra degli Antichi Sapori 2026 a Partignano: il programma

Giunta alla sua 23esima edizione, la manifestazione è organizzata da Insieme per l’Unità dei Popoli APS, da sempre impegnata nella promozione della solidarietà e della fraternità. L’evento, aperto a tutti, si terrà in Piazza Alcide De Gasperi.

La Sagra propone un vero e proprio viaggio nel gusto dedicato ai sapori autentici del territorio e della tradizione contadina. Cittadini e visitatori avranno la possibilità di degustare svariate prelibatezze e piatti tipici come le celebri pettole e fagioli, il tradizionale soffritto, i caratteristici guanti (dolce tipico dell’Agro Caleno realizzato a mano dalle massaie durante l’evento) e la rinomata pizza figliata, dolce della tradizione a base di noci e miele.

Grandi protagoniste del menù anche la porchetta di Ariccia, gli arrosticini di pecora, mugnoli e salsiccia, pizze cotte nel forno a legna e fritte, e tante altre proposte gastronomiche. Il tutto accompagnato da vino locale e birra.

L’intera kermesse sarà allietata da musica dal vivo, balli di piazza e attività dedicate ai più piccoli, per rendere ogni serata un momento di festa e condivisione per famiglie e gruppi di amici. La Sagra rappresenta non solo un’occasione per riscoprire le radici della tradizione culinaria ma anche un momento concreto di solidarietà grazie all’impegno di Unità dei Popoli APS che, dal 2002, promuove progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi più poveri del mondo, in collaborazione con l’A.M.U. – Azioni per un Mondo Unito, oltre a portare avanti sul territorio iniziative legate alla solidarietà e alla legalità.

I proventi raccolti saranno finalizzati a sostenere i seguenti progetti:

Burundi – Acqua fonte di vita e sviluppo a Cibitoke progetto di AMU – Azione per un Mondo Unito ETS che apre una nuova fase per fornire accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base nei comuni di Mugina e Rugombo della provincia di Cibitoke.

che apre una nuova fase per fornire accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base nei comuni di Mugina e Rugombo della provincia di Cibitoke. “Scuola Materna in Guinea Bissau ” progetto di Amici delle missioni ETS – Casa Betania per la costruzione di una scuola in Africa;

” progetto di Amici delle missioni ETS – Casa Betania per la costruzione di una scuola in Africa; “A tavola de creature” progetto della Fondazione A Voce de creature ETS, mensa gratuita per 50 bambini a Napoli durante i campi estivi programmati dal 8/6/2026 al 30/07/2026;

progetto della Fondazione A Voce de creature ETS, mensa gratuita per 50 bambini a Napoli durante i campi estivi programmati dal 8/6/2026 al 30/07/2026; Sostegno alle esigenze del territorio tramite le Caritas Parrocchiali di Pignataro Maggiore.

Un appuntamento che unisce tradizione, comunità e impegno sociale, trasformando il gusto in un’occasione di incontro e condivisione. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Unipopoli e i canali social ufficiali Instagram o Facebook.



