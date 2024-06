Antonio Conte potrebbe essere presentato al Palazzo Reale. Sfumata quasi certamente l’ipotesi Teatro San Carlo per una questione economica (70 mila euro per il fitto del palcoscenico), si fa largo prepotentemente la vicina opzione dello storico edificio.

Presentazione Conte, cambia la location: il San Carlo costava troppo, no al Castel dell’Ovo

Secondo La Repubblica, la prima conferenza stampa del Conte azzurro avverrà proprio lì:

“A Napoli è già Conte-mania e De Laurentiis ce la sta mettendo tutta per alimentarla: prima prendendosi sul più bello una settimana di vacanza nelle Baleari e poi dando mandato ai suoi collaboratori del marketing di cercare una location a cinque stelle per la presentazione del nuovo allenatore”.

“I costi elevati dell’affitto del palcoscenico (70 mila euro) hanno fatto quasi sicuramente sfumare la scelta del teatro San Carlo, in pole position fino a giovedì sera. Problemi pure per il Castel dell’Ovo e per il museo Mann, mentre promette bene la trattativa in corso con i vertici del Palazzo Reale. In ogni caso il D- day della riscossa azzurra avràuna ribalta adeguata e a prezzi un po’ più modici, secondo gli ormai ben noti desiderata presidenziali”.