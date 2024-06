Napoli-Mario Rui, storia al capolinea: per Conte non rientra nei piani, cessione vicina

Mario Rui-Napoli, la storia è al capolinea. Antonio Conte non lo vede utile per il prossimo progetto tecnico

Continua a plasmarsi il Calcio Napoli di Antonio Conte. In attesa dell’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni con conseguente presentazione “scenografica”, il tecnico pugliese sta iniziando a dare le prime direttive anche sul mercato, lavorando in sinergia con Manna. Tanti gli esuberi che Antonio Conte non vede nel prossimo progetto tecnico azzurro, tra questi c’è anche Mario Rui. Il terzino portoghese, arrivato in Campania nel 2017 è pronto a salutare dopo oltre 170 presenze con la maglia del Napoli.

Mario Rui diventa un esubero per il Napoli, la cessione è vicina

Dopo oltre 170 presenze in azzurro, le strade di Mario Rui e il Napoli stanno per separarsi. Il terzino portoghese, dopo anni di titolarità indiscussa e lo Scudetto conquistato da protagonista nella rosa di Luciano Spalletti, l’avventura arriva al capolinea (o quasi). Antonio Conte negli ultimi giorni insieme ai suoi collaboratori ha discusso con Manna sulle riconferme e sugli esuberi della rosa azzurra. Nella seconda categoria, un po’ a sorpresa sembra essere rientrato anche il portoghese, nonostante potesse fare comodo in termini di spogliatoio, visto la sua lunga militanza nel Napoli.

La volontà è quella di cedere il terzino anche per sfoltire la rosa, tra ingaggio ed età media. Non a caso, il sostituto che sembra essere pronto a fare il grande salto è Patrick Dorgu del Lecce. Il 19enne quest’anno ha dimostrato di essere pronto a fare il grande salto con una buona stagione in Salento. A Napoli farà da vice Oliveira, che sembra essere la freccia su cui Antonio Conte vuole puntare nel suo 3-5-2. Il tutto però avrà continuo nelle prossime settimane, solo dopo l’ufficialità del tecnico e dopo le prime settimane di lavoro, in attesa di arrivare al mese di luglio, quando si apriranno le trattative.