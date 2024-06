Antonio Conte e la SSC Napoli si legheranno per i prossimi tre anni. Il countdown è iniziato settimane fa, l’acqua sta arrivando ad ebollizione, ed in città è tutto pronto per accogliere il nuovo tecnico.

Conte-Napoli, l’attesa è finita: “Tweet oggi o domani”. E spunta la data del sopralluogo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, potrebbe essere già oggi il giorno del sospirato tweet di Aurelio De Laurentiis, che con tutte le probabilità annuncerà così la firma apposta sul contratto dalle parti in causa.

“Il segreto di Pulcinella ha ormai le ore contate. Manca infatti soltanto il tradizionale e sospirato tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare l’arrivo sulla panchina del Calcio Napoli di Antonio Conte, che tra oggi e domani raggiungerà il suo nuovo presidente a Roma e firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno del 2027. È il momento di accelerare e per giovedì è già previsto a Castel Volturno il sopralluogo dello staff del tecnico pugliese, di cui faranno parte anche il vice Cristian Stellini e soprattutto Gabriele Oriali, al quale sarà affidato con compiti più estensivi il ruolo di team manager”.