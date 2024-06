Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista esclusiva alla testata Het Laatse Nieuws. L’attaccante, obiettivo del Calcio Napoli, si trova in questo momento in ritiro assieme alla nazionale belga, per prepararsi all’imminente Campionato Europeo che si disputerà in Germania tra giugno e luglio.

Lukaku fa sognare i tifosi azzurri: “Miglior allenatore avuto in carriera? Antonio Conte”

Il bomber di proprietà del Chelsea è stato interrogato sul suo desiderio di ritornare in patria, all’Anderlecht, per concludere la carriera come annunciato recentemente. Lukaku ha risposto così: “Accadrà. E molto prima di quanto molti pensino. Ho lasciato il Belgio quando avevo diciotto anni. Sento la mancanza della mia famiglia”.

Secondo HLN, una nuova storia d’amore si sta già annunciando. Prima in Medio Oriente e poi di nuovo all’Anderlecht? Oppure è un ex a fargli cambiare idea? Qui arriva il colpo di scena finale, perché Big Rom, alla domanda “chi è stato il tuo miglior allenatore finora?”, risponde in maniera secca: “Antonio Conte”, nuovo allenatore della SSC Napoli.

Lukaku nella sua carriera è stato allenato anche da José Mourinho, ma non ha avuto dubbi nell’indicare il leccese come il tecnico più importante incontrato sul suo percorso. E intanto i tifosi azzurri sognano…