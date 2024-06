Napoli-Kvaratskhelia ci siamo: rinnovo di un anno ma ci sarà una clausola rescissoria

Dopo l’arrivo di Antonio Conte al Calcio Napoli, iniziano i primi movimenti di mercato della squadra azzurra. Dopo mesi di trattative, anche il rinnovo di Kvaratskhelia sembra essere ad un passo, grazie alla volontà del tecnico leccese che vede il georgiano come uno dei protagonisti assoluti della prossima stagione. Una formula “alla Osimhen” sembrerebbe aver soddisfatto anche gli agenti, con il salario del 77 che salirà drasticamente rispetto a quello attuale di 1 milione e 300 mila euro.

Kvaratskhelia vede il rinnovo col Napoli, ma la clausola ci sarà per volontà dei suoi agenti

Ad anticipare la notizia ci ha pensato La Repubblica che nell’edizione odierna parla di un accordo oramai raggiunto tra le parti. Ago della bilancia Antonio Conte, che nel corso delle ultime settimane ha spinto la società azzurra a trovare un’intesa con gli agenti del georgiano, che non avevano accettato la prima offerta posta da De Laurentiis negli scorsi mesi. A convincere lo staff dell’esterno ci ha pensato una clausola che è molto simile a quella di Osimhen, a cifre che non sono state ancora svelate, l’ingaggio invece arriverà a toccare i 5 milioni.

Kvara sarà una delle stelle assolute del progetto di Antonio Conte al Napoli. Nonostante le follie che il PSG era pronto a fare per il georgiano, gli azzurri hanno resistito per volontà del tecnico leccese che ha chiesto assolute certezze sul rinnovo del calciatore. Sarà lui l’uomo perno della rosa del prossimo anno, in attesa di capire cosà farà Victor Osimhen (che vede ad oggi il suo mercato bloccato). Nel mentre in queste ultime ore è arrivato uno scatto importante in una trattativa, quella del rinnovo, che sembrava prendere una brutta piega, complice la troppa distanza tra richiesta ed offerta.