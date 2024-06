“Ora sogno l’oro olimpico. Anche perché sarà sul campo dove hanno giocato la finale di Parigi e a me è pesato non poco stare a guardare. Sarà l’occasione giusta per rifarmi. Il mio segreto sono i piccoli passi. Ora che ho scalato una montagna, non vedo l’ora di scalarne un’altra”.

Jannik Sinner ha rivelato la sua ambizione quasi cinque anni fa in un piccolo cubicolo del centro media degli US Open. Era il 23 agosto 2019 e l’adolescente si era appena qualificato per il suo primo tabellone principale del Grande Slam, un risultato notevole per un giocatore che aveva compiuto 18 anni una settimana prima. Eppure, per alcuni minuti, Sinner rimase seduto nello spazio da solo.

Jannik Sinner, primo giorno da numero 1 al mondo: “Adesso sogno l’oro olimpico”

Nessun giornalista era ancora arrivato per parlare con lui. Non c’era alcun entourage che preparasse il giovane talento alle domande e alle ondate di attenzione che ancora sarebbero arrivate. Fece capolino solo Gaia Piatti, la moglie dell’allenatore di Sinner.

Sinner si accomodò pazientemente e parlò per alcuni minuti con un giornalista prima che altri si unissero alla conversazione. Era felice, ma non esultante; più pensoso che estatico.

Era un momento speciale per l’adolescente allampanato con i capelli rossi e ricci, ma era composto. L’italiano condivideva apertamente le sue ambizioni a lungo termine. “Il nostro obiettivo non è solo giocare gli Slam, ma magari arrivare lontano”, disse.

Allo stesso tempo, Sinner credeva chiaramente che la sua ascesa sarebbe stata guidata da un processo. Avrebbe il suo gioco in modo incrementale e avrebbe preso tutte le decisioni necessarie per migliorare.

Dopo aver scalato 984 posizioni nella classifica PIF ATP nelle 52 settimane precedenti fino al numero 131, Sinner stava andando nella giusta direzione, e rapidamente. Ma mentre sognava di raggiungere un giorno la vetta di questo sport, l’italiano era maturo ben oltre i suoi 18 anni. Sapeva che fissarsi sui suoi sogni non lo avrebbe aiutato ad arrivarci. Solo il duro lavoro e la determinazione lo avrebbero aiutato.

Si è scoperto che era solo l’inizio.

Negli ultimi 12 mesi Sinner ha dimostrato di essere molto più di un talento precoce. Ha dimostrato di non poter solo competere ai vertici di questo sport, ma di prosperare a tutti i livelli, dai Grandi Slam agli ATP Masters 1000 e alle Nitto ATP Finals.

Meno di cinque anni dopo aver desiderato un giorno di poter diventare il miglior giocatore del mondo, l’italiano è diventato il primo giocatore del suo paese a salire ai vertici del tennis maschile o femminile.

Oggi Jannik Sinner è il numero 1 al mondo.