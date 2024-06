Il caso Giovanni Di Lorenzo continua ad evolvere giorno dopo giorno. Il terzino, attualmente in ritiro in Germania per il prossimo Europeo, è l’oggetto di un vero e proprio braccio di ferro tra Conte, De Laurentiis e Giuffredi. La strategia del Calcio Napoli è chiara: il capitano azzurro non verrà ceduto. Dall’altro lato c’è invece l’agente del calciatore che continua a spingere con dichiarazioni provocatorie e un comportamento che è tutt’altro che professionale, specialmente nei confronti di una squadra che ha reso grande il suo assistito.

Braccio di ferro Napoli-Di Lorenzo: lui vuole la Juve, Conte e De Laurentiis si oppongono

Una situazione al limite del surreale quella venutasi a creare attorno al difensore azzurro. Una richiesta di cessione non annunciata direttamente, ma tramite agente senza un confronto con Antonio Conte e il suo staff. Il confronto previsto tra Giuffredi e il tecnico leccese, è stato disertato dall’agente, che continua a seguire la strada che ha deciso di intraprendere, con l’obiettivo di portare Di Lorenzo lontano da Napoli. Alla porta c’è la Juventus, a quanto pare meta preferita dal calciatore su cui secondo Giuffredi si sta già lavorando.

Antonio Conte però non molla: nonostante le voci insistenti di un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, pretende un incontro o una chiacchierata col calciatore per provarlo a convincere a restare. Con il tecnico ci sarà anche Lele Oriali, nella speranza di far cambiare idea al capitano facendogli capire l’importanza che può avere nel prossimo progetto azzurro. Nel mentre la Juventus offre 20 milioni e aspetta, nonostante la volontà di De Laurentiis che segue la filosofia di Conte: la cessione non è contemplata per ora nemmeno nei pensieri più lontani.