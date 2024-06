Incredibile a Lecce, l’allenatore giallorosso Gotti salva da un incendio Pantaleo Corvino

Incredibile vicenda capitata a Lecce, dove la scorsa notte l’allenatore della squadra di calcio locale Luca Gotti ha letteralmente salvato la vita al dirigente Pantaleo Corvino. Nel cuore della notte, un fulmine ha colpito il resort in cui alloggiavano i due, provocando un principio d’incendio. Il tecnico, accortosi del pericolo, si è fiondato alla porta della stanza in cui, intanto, continuava a dormire il dirigente.

Incredibile a Lecce, l’allenatore giallorosso Gotti salva la vita a Pantaleo Corvino

Dopo vari tentativi, Gotti è riuscito a svegliare Corvino, facendogli aprire la porta e consentendogli di mettersi in salvo. L’episodio è stato raccontato da Tuttosport:

“Una storia degna di un film: nel weekend numerosi allenatori e dirigenti erano a Vittorio Veneto per una convention. Tra i presenti c’erano anche Pantaleo Corvino e Luca Gotti in trattativa per il rinnovo del contratto. Nella notte un fulmine ha colpito il resort dove soggiornavano e proprio il tempestivo intervento di Gotti, che ha bussato con forza alla porta della stanza dove dormiva il dirigente, ha permesso al dg leccese di accorgersi che il pianerottolo dell’hotel stava andando a fuoco e di mettersi in salvo. Un gesto eroico che vale molto di più di un prolungamento fino al 2026 (soddisfatte le richieste del tecnico) e annunciato ieri all’indomani del pericolo scampato”.