ULTIM’ORA/ L’agente di Kvaratskhelia accetta la proposta del PSG: la palla passa al Napoli

Nonostante il tentativo di De Laurentiis di trovare la “tregua” con Jugeli, l’agente fa lo sgambetto al Calcio Napoli e promette Khvicha Kvaratskhelia al PSG. I parigini sono il club in testa alla corsa al georgiano, ed hanno seminato il Barcellona che ha preferito virare su altri obiettivi. Un Napoli che però ha sempre detto ‘no’ categoricamente ogni trattativa, arrivando a rifiutare anche 110 milioni per il calciatore.

Dall’altra parte i francesi non sono rimasti fermi e hanno deciso di contattare assiduamente Jugeli, facendolo barcollare alla proposta da capogiro per calciatore e agente riuscendo a strappare un “si” che ora pesa e non poco.

Jugeli dice “si” al PSG. La palla adesso passa al Napoli che non vuole cedere Kvaratskhelia

A riportare la clamorosa notizia ci ha pensato la Gazzetta dello Sport che ha annunciato l’accordo tra Jugeli e il PSG per Kvara. Cifre da capogiro al calciatore, oltre 7 milioni a stagione (sono cinque gli anni di contratto proposti) più una serie di bonus facilmente raggiungibili per l’esterno. Mentre all’agente e tutto l’entourage arriverà una cospicua somma “premio” per la trattativa. Cifre a cui Jugeli non è riuscito a dire di no ed ha accettato senza pensarci due volte. La palla dunque passa al Napoli che però continuerà a fare muro.

Farà muro per una serie di motivi, il primo è Antonio Conte che non vuole minimamente discutere di una cessione del suo gioiello, dell’uomo su cui vuole costruire il Napoli del futuro. De Laurentiis e il suo staff vogliono accontentare il tecnico e il rifiuto ai 110 milioni dei parigini delle scorse settimane è un chiaro segno che il georgiano non si muoverà da Napoli. In attesa però di scoprire la nuova offerta del PSG, che si vocifera possa salire ancora rispetto all’ultima.