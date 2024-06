De Laurentiis vuole chiudere il caso Kvaratskhelia: programmato incontro con Jugeli

De Laurentiis vuole dire stop ai capricci di Jugeli sul rinnovo di Kvaratskhelia per mantenere la calma in casa Napoli

Le parole di Jugeli arrivate nel corso della scorsa settimana hanno destabilizzato non poco sia il Calcio Napoli ma soprattutto Kvaratskhelia (che è stato protagonista di due partite horror con la sua Georgia). L’ennesimo capriccio dei procuratori a cui il Napoli è dovuto andare a scontrarsi, dopo la delicata situazione Di Lorenzo-Giuffredi che tiene ancora banco. De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, ha deciso di voler chiudere personalmente la questione con il georgiano ed è previsto un incontro nelle prossime settimane, nella speranza di trovare anche un accordo per il rinnovo.

Un incontro chiarificatore, l’ennesimo dell’ultimo periodo tra Jugeli e De Laurentiis. Da decidere ancora la location, dipenderà dal futuro della Georgia ad Euro 2024. La volontà di ADL rimane quella di chiudere quanto prima questa vicenda: Antonio Conte vede il georgiano come punto di riferimento assoluto della sua squadra. Non è la prima volta che il presidente azzurro “scende in campo” ma questa volta l’intervento è stato voluto proprio da Conte, che aspetta anche lui di poter parlare col calciatore.

Per De Laurentiis la volontà è quella di trovare un accordo per il difficile rinnovo. C’è sempre la differenza di oltre un milione a separare le parti. Jugeli chiede 6/7 milioni, mentre il Napoli si ferma a 5 che con uno sforzo potrebbe arrivare a 6, grazie ad alcuni bonus legati alle prestazioni del calciatore georgiano. Una distanza che non rimane dunque incolmabile, nella speranza di chiudere quanto prima questa complicata situazione per poi concentrarsi sul caso Di Lorenzo, che continua a tenere banco con i continui attacchi di Giuffredi verso la società azzurra.