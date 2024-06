Di Lorenzo non andrà alla Juventus: con il Napoli o sarà tregua oppure tribuna

De Laurentiis non fa sconti a Di Lorenzo. O sarà tregue con il Napoli oppure sarà tribuna. Alla Juventus non ci andrà

La vicenda Di Lorenzo-Napoli vive un nuovo capitolo. Nelle ultime ore sono arrivate altre importanti news legate al futuro del terzino destro azzurro. Il calciatore infatti ha ribadito la volontà di volere andare via quest’estate, complice un rapporto con la dirigenza e con la piazza che col tempo è andato via via a sgretolarsi, fino ad arrivare alle “scorie” di questo periodo. Nonostante ciò il Calcio Napoli è stato chiaro, e Antonio Conte non molla la speranza di far cambiare idea al capitano azzurro. De Laurentiis ha comunicato all’agente, Mario Giuffredi, che il calciatore non si muoverà in direzione Torino, anche in caso di raggiungimento della cifra richiesta.

Non si deve rinforzare una squadra avversaria. È questa la motivazione data da Aurelio De Laurentiis all’agente del calciatore azzurro. Giovanni Di Lorenzo dunque non andrà in direzione Juventus, questa è la scelta presa dalla società azzurra che spera nel miracolo di Antonio Conte. Il tecnico infatti in questi giorni, come hanno riportato alcune testate giornalistiche, ha cercato più volte il contatto diretto con il calciatore per convincerlo a ripensare sulla scelta presa in merito al suo futuro.

La storia non si chiuderà sicuramente in tempi brevi, anche perché Antonio Conte vuole un confronto faccia a faccia col calciatore, dopo aver incontrato il suo agente nel corso della scorsa settimana. Il tecnico vuole fare capire a Di Lorenzo la sua importanza all’interno del nuovo progetto tecnico, che lo vedrebbe leader indiscusso con la fascia al braccio. Al via dunque un fine giugno/inizio luglio di fuoco in casa Napoli, dove tutto può succedere.