Giuffredi incontra Di Lorenzo: il difensore vuole andare via da Napoli ma Conte non molla

Si aggiorna di una nuova puntata la serie Napoli-Di Lorenzo. Dopo il successo dell’Italia contro l’Albania all’esordio della selezione di Luciano Spalletti il capitano del Calcio Napoli ha avuto un faccia a faccia con il suo procuratore Mario Giuffredi. Dopo qualche giorno di silenzio sulla vicenda, il difensore e il suo agente sono tornati a far parlare di loro. Trapelata la conclusione dell’incontro: ribadita la volontà di andare via da Napoli (almeno per ora). In attesa di un vero e proprio confronto anche con Antonio Conte.

Di Lorenzo ribadisce la sua scelta a Giuffredi ma Conte non molla il colpo per il suo Napoli

La scelta è stata presa, almeno per ora: Di Lorenzo sembra aver preso la via di Mario Giuffredi, ovvero quella che lo vede lontano da Napoli come ribadisce a più riprese Tuttosport. Il capitano azzurro è stato chiaro settimana scorsa in conferenza stampa: dirà tutta la verità solamente al termine dell’Europeo, quando il calcio si fermerà per qualche giorno in attesa di ripartire per la prossima stagione. La Juventus è spettatrice interessata della vicenda, ma senza la giusta offerta il numero ventidue non si muoverà dalla terra partenopea.

Nel mentre Antonio Conte non molla: il tecnico leccese pretende un incontro con il calciatore. Anche qui però si aspetterà la fine dell’Europeo, scelta presa dallo stesso Conte che non vuole dare fastidio al suo collega Spalletti nel ritiro della Nazionale. Lo staff azzurro segue le orme di Conte e con De Laurentiis a capo ha deciso per non cedere il calciatore. Le due parti viaggiano unite. Non si vuole deludere la fiducia del tecnico, senza dimenticare la vicenda Kvara che ha reso ancora più complesso un giugno infuocato.