Il mito di Diego Armando Maradona si conferma immortale, e le sue gesta sempre presenti anche a distanza di quasi quarant’anni nella memoria collettiva. Ieri sera è arrivata l’ennesima dimostrazione di ciò, quando i tifosi scozzesi, passeggiando per le vie di Stoccarda, in Germania, dove si è disputata Scozia-Ungheria valida per la terza giornata dei Campionati Europei di calcio, hanno iniziato ad intonare un coro dedicato alle gesta di D10s, con particolare riferimento alla leggendaria doppietta segnata contro l’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale di Messico ’86.

VIDEO/ Tifosi scozzesi inneggiano a Maradona e alla sua doppietta contro gli inglesi

Un coro goliardico, ironico, sulle cui note, come si vede chiaramente dalle immagini che vi abbiamo riproposto, i supporters in kilt si lasciano andare a danze sfrenate. Un episodio di colore, che racconta come la rivalità sana nello sport senza degenerare in violenza si può ancora manifestare.

Ma soprattutto, un simpatico siparietto che sottolinea una volta di più quanto Diego Maradona sia stato fondamentale per la storia del mondo. In campo e fuori. In discoteca come in chiesa. Per uomini e donne. Il pibe de oro ha valicato i confini e unito i popoli in un solo credo eterno.