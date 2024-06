Così, improvvisamente. A poche ore dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Antonio Conte, che si terrà a partire dalle 15 e che Vesuvio Live trasmetterà in diretta streaming attraverso i propri canali social, la SSC Napoli annuncia la permanenza in azzurro del capitano Giovanni Di Lorenzo.

CLAMOROSO/ Il Napoli annuncia la permanenza del capitano Di Lorenzo con un video

Il club partenopeo, attraverso una storia apparsa su Instagram, ha infatti presentato il prossimo ritiro di Dimaro Folgarida utilizzando proprio il terzino come uomo immagine. La voce fuori campo dice testualmente: “Per guidare la squadra in acque tranquille al ritiro a Dimaro, serve la giusta divisa: Di Lorenzo è pronto per vivere tutte le emozioni del Trentino”.

Uno spot pubblicitario che, guarda caso, viene pubblicato a poche ore dall’incontro tra Mario Giufredi e gli stati generali del Calcio Napoli, avvenuto nella serata di ieri all’Hotel Britannique.

Un chiaro messaggio che sembra voler spegnere definitivamente le voci sul presunto addio del difensore, e che francamente lascia interdetti dopo le dichiarazioni pubbliche fatte nelle ultime settimane.

Ma del resto, i colpi di scena sono stati il pane quotidiano della famiglia De Laurentiis.