Come oramai accade ogni anno in questi periodi, a poche settimane dalla presentazione ufficiale della nuova maglia SSC Napoli, spunta in rete il primo leak ‘rubato’.

FOTO/ Nuova maglia Napoli, spunta il primo leak in rete: così sarebbe bellissima

Un’anteprima che, se confermata, restituirebbe alla tifoseria partenopea una maglia davvero bella. L’azzurro sembra essere quello di alcune divise indossate alla fine degli anni ’90, e i bordi bianchi sia sulle maniche, che sui fianchi, non sono invadenti. Inoltre, tutti i brand e le scritte sono cuciti in bianco.

Dopo anni, la maglia tornerebbe ad essere dunque completamente bianca e azzurra, ripulita da colori che ne rovinavano il romanticismo del ricordo di tenute antiche, scevre dai troppi sponsor che oggi ne macchiano la purezza. I supporters del Calcio Napoli avrebbero chiaramente fatto un’eccezione per i tre dello scudetto, che invece tanto bene si univano a quello del cielo brillando al centro del petto.

E chissà che la divisa della stagione 2024/2025 non sia propedeutica proprio ad un ritorno di quello scudo tanto agognato, atteso, e infine amato. Il giorno della presentazione di Antonio Conte, dopo l’inatteso annuncio della permanenza di Di Lorenzo, assume contorni sempre più interessanti.