Oggi pomeriggio alle 15:00 ci sarà la presentazione di Antonio Conte (che potrete seguire in diretta su Vesuvio Live). La prima uscita ufficiale del tecnico leccese come allenatore del Calcio Napoli. Una trattativa non semplice, con le parti che si sono inseguite per mesi prima di sancire l’accordo. Oggi però possiamo dire che inizia una “nuova era”. L’obiettivo è rialzarsi subito dopo l’orrenda stagione appena conclusa che ha portato gli azzurri fuori da ogni competizione europea. Per Conte il dovere di riportare subito in alto la sua squadra. Un giorno dunque speciale come ha detto anche il telecronista Carlo Alvino, che ha attaccato i tifosi rivali senza veli sulla lingua.

Carlo Alvino avvisa gli avversari, Conte a Napoli è l’inizio di una storia epocale

Il giornalista in vista della conferenza odierna a Palazzo Reale si esprime così. Piena fiducia ad Antonio Conte e per gli avversari…son dolori: “Quella di oggi è una giornata tristissima per chi non ha il Napoli nel cuore e mi dispiace per loro. Verrà presentato il nuovo allenatore Antonio Conte al Palazzo Reale, tecnico pluridecorato e di grandissima intelligenza tattica e mentale. E in tanti avranno il fegato spappolato in mille pezzi per il suo arrivo, sarà un giorno tristissimo per chi sa che il tecnico ha scelto il Napoli non la loro squadra”.

E sulle parole di Zlatan Ibrahimovic?: “Ha detto che il Milan non ha pensato a Conte come prossimo allenatore dopo l’addio di Pioli? Qualche anno fa Zlatan ha fatto l’ospite al Festival di Sanremo anche con discreto successo, mi sa che ora parteciperà a Zelig dopo questa frase”. Una stoccata dunque all’ex calciatore che per annunciare Fonseca ha ribadito che il Milan avesse snobbato il tecnico leccese per una serie di motivi non solo tattici.