Al termine della storica vittoria contro il Portogallo che ha consentito alla Georgia di qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei che si stanno disputando il Germania, Khvicha Kvaratskhelia è stato intervistato ai microfoni della Rai.

Kvaratskhelia risponde a Conte e diventa un caso: “Rispetto Napoli, ma non so se resto”

Il talento della SSC Napoli, autore del gol dell’1-o dopo soli 2′, ha risposto alle parole di Antonio Conte che nel pomeriggio aveva fugato ogni dubbio sul suo futuro in maglia azzurra, gettando un nuovo alone di mistero attorno alla questione.

Nonostante il tecnico avesse detto a chiare lettere che “non si muoverà, decido io”, Kvara non è sembrato infatti così certo della sua permanenza. Queste le sue dichiarazioni

“È stata dura, era il nostro sogno. Tutti i giocatori sono stati straordinari. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. Ho avuto la maglietta del mio idolo Cristiano Ronaldo, il giorno più bello della mia vita”.

“Non so ancora se resterò a Napoli, rispetto Conte perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”.