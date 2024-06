De Laurentiis in silenzio mai come stavolta, nella conferenza di Conte al Napoli il presidente ha parlato per meno di tre minuti

Un dato, anzi un fattore che ha sorpreso i tifosi del Calcio Napoli. Nella splendida cornice del Palazzo Reale ieri è andato in scena il “Conte day”, con il tecnico presentato in via ufficiale a tutti gli organi di stampa e i tifosi (tantissimi quelli all’esterno della struttura per salutare il nuovo allenatore). Una conferenza stampa durata oltre un’ora e mezza, quasi il doppio di quella dello scorso anno per Rudi Garcia. Tante le domande, tanta la curiosità per Antonio Conte che ha risposto a modo suo caricando ambiente e tifosi. Poche invece le parole di De Laurentiis, in versione inedita: il presidente ha parlato per meno di tre minuti in tutto l’evento.

De Laurentiis silenzioso mai come stavolta, con Conte cambiano le regole in casa Napoli?

Due minuti e quarantacinque secondi, è questa la durata totale dei vari interventi dell presidente del Napoli ieri a Palazzo Reale. Sono inclusi il piccolo monologo iniziale sulla scelta del mister e la battuta finale sul buffet per stampa e autorità. Un De Laurentiis così silenzioso non si vedeva forse dall’anno dello Scudetto di Spalletti, mai come stavolta lontano dai riflettori. Probabilmente una scelta dello stesso Conte, che dà molto peso alla comunicazione, come dimostrato dalle varie risposte date ieri alle domande dei giornalisti.

Intanto il dato non è passato inosservato sui social, con i tifosi che approvano la scelta di far parlare il meno possibile il patron. Una volontà che sarà in atto tutta la stagione, oppure un semplice modo per tenere il protagonista della giornata, Antonio Conte, al centro dell’attenzione? Sarà il tempo a dirlo, ma come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, sembrerebbe essere un’imposizione dello stesso Conte, il quale avrebbe anche vietato l’accesso ai procuratori sui campi d’allenamento.