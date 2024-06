Le regole di Conte per il suo Napoli: vietate le visite di De Laurentiis a Castel Volturno

Il Calcio Napoli è pronto ad abbracciare una volta per tutte Antonio Conte. Il tecnico leccese nei prossimi giorni sarà annunciato; dovrebbe poi essere presentato alla stampa nelle sale del Palazzo Reale. L’allenatore è pronto a rivoluzionare il Napoli, sia tatticamente che mentalmente. Oltre i vari contatti già avvenuti con Manna e alcuni calciatori per delineare il futuro, il tecnico ha fatto sapere di voler fare una “gestione alla Spalletti” sul fronte De Laurentiis, con il presidente che torna ad avere delle “limitazioni” come successo con l’allenatore toscano. Ci sono comunque anche altre regole su cui Conte chiede il massimo rispetto.

Addio alle visite di De Laurentiis a Castel Volturno e non solo. Le regole di Conte per il suo Napoli

A riportare “i comandamenti di Conte” ci ha pensato La Repubblica nell’edizione odierna. Il tecnico chiede massimo rispetto degli spazi di lavoro e pretende massima tranquillità attorno alla rosa. Saranno vietate in primis le visite di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, con le sue famose passeggiate a bordocampo o seduto su una sedia a vedere i suoi allenarsi. Una scelta molto simile a quella fatta in passato da Luciano Spalletti, che chiedeva il massimo impegno al presidente azzurro, senza “invasioni” poco gradite a squadra e staff.

Il patron non è l’unico però. Infatti Antonio Conte sembra aver posto dei veti anche sui procuratori, ai quali le visite nel quartier generale azzurro saranno vietate. Il tecnico preclude assolutamente la presenza di queste “figure” che hanno fatto più danni che altro, basta vedere la situazione che si è creata tra Giuffredi, il Napoli e il suo assistito Giovanni Di Lorenzo per capire. Poche ma semplici regole per lavorare al massimo, Antonio Conte non fa eccezioni, le regole che ha stilato dovranno essere legge.