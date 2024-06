Il nuovo tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente BeIN Sports. Il leccese è stato interrogato anche sull’imminente partita che l’Italia di Luciano Spalletti dovrà affrontare sabato contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Conte su Spalletti: “Non mi permetterei mai di dargli consigli”

Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Calcio Napoli:

“Raspadori e Di Lorenzo? Parliamo di due calciatori di livello elevato, che abbiamo noi, così come Meret e Folorunsho. Non vedo l’ora di vederli tutti dal vivo, li ho visti solo in televisione e non vedo l’ora di averli a disposizione per iniziare a lavorarci”.

“Il girone dell’Italia era difficile, io ho partecipato a Mondiali ed Europei da calciatore e da allenatore. C’è tanta pressione, tanto stress, c’è un popolo che soffia dietro di te. Non è semplice per nessuno, hanno ottenuto la qualificazione e ora sarà dentro o fuori, servirà anche un po’ di fortuna”.

“A Luciano Spalletti non mi permetterei mai di dare consigli. La Svizzera arriva agli ottavi di finale della competizione senza aver perso una partita: sarà una bella partita, abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti”.