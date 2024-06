Toccherà a Turris, Avellino, Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano e Sorrento affrontare la Juventus Next Gen nel prossimo campionato di Serie C 2024/2025.

È stato questo il risultato del sorteggio avvenuto in Lega questa mattina, relativo alla distribuzione delle tre squadre Under 23 collegate ai club di Serie A. L’Atalanta è finita nel girone del nord, mentre il Milan Futuro, alla prima stagione, giocherà in quello del centro.

Serie C, la Juventus finisce nel girone del sud: giocherà 7 volte in Campania

Si parlerà dunque anche dei giovani bianconeri nella prossima stagione di Turris Live, il format di Vesuvio Live che racconterà per il secondo anno le gesta della squadra corallina e di tutta la Lega Pro.

Questi i tre gironi del prossimo campionato di Serie C:

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris