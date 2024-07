Inizia oggi la sessione estiva del calciomercato. C’è grande curiosità nell’ambiente partenopeo di conoscere il futuro di Victor Osimhen, dato per certo il suo addio alla SSC Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista partenopeo Fabrizio Romano, “Il piano di Victor Osimhen è ancora quello di lasciare il Napoli quest’estate, ed il trasferimento è previsto a breve. Dopo un giugno tranquillo, il Napoli si aspetta che tra non molto arrivino proposte per Osimhen, che è in uscita. La clausola rescissoria è di circa 120 milioni di euro. Preferenza per la Premier League, ma la storia è ancora aperta”.

Apre il calciomercato e Osimhen sparisce dai social: “La storia è ancora aperta”

Dopo un periodo in cui il bomber aveva pubblicato quasi un post al giorno sul suo account Instagram, ad oggi l’ultimo risale a 3 giorni fa. Con l’imminente riapertura del calciomercato, evidentemente, lo stesso Osimhen assieme al proprio entourage sta tenendo colloqui con i possibili club interessati al suo acquisto. Rimane comunque una situazione molto nebulosa la sua: nonostante Antonio Conte abbia dichiarato chiaramente che non si opporrà alla sua cessione, essendo stata già concordata in passato, attualmente non è ancora emerso nessun club interessato in maniera seria all’attaccante.