Lobotka ammette: “Sarò felice solo quando tornerò a Napoli, ora però ho bisogno di riposo”

Una cocente eliminazione, anzi beffarda per la Slovacchia di Lobotka e Ciccio Calzona. Gli slovacchi stavano per scrivere la storia, fino al minuto 95, quando Bellingham, da campione vero ha ridato vita alla sua Inghilterra con una rovesciata sensazionale. I supplementari sono stati una conseguenza del colpo mentale subito, che ha spezzato in due la Slovacchia e visto gli inglesi passare il turno con il risultato di 2-1. Un Lobotka provato e deluso quello poi visto in mixed-zone che ha ammesso di “essere a pezzi” per colpa della difficilissima stagione, ma la sua testa è già al Calcio Napoli, una volta finite le vacanze.

Lobotka aspetta Napoli, ma adesso prima il “meritato riposo” prima di conoscere Conte

Il centrocampista è stato uno dei protagonisti assoluti di questo Europeo. Quattro partite e due volte MVP, trascinando la sua Slovacchia ad una clamorosa qualificazione con quattro punti nel girone con Belgio, Romania ed Ucraina. Con l’Inghilterra l’impresa stava per diventare realtà, ma solo una magia di Bellingham, all’ultimo pallone della sfida ha posto “fine” alle speranze slovacche, con i supplementari che hanno consegnato poi la vittoria alla squadra di Southgate.

Il centrocampista deluso ed affranto in mixed-zone non ha nascosto il suo dispiacere, ma ha voluto già guardare avanti. Per lui adesso meritate vacanze e poi il ritorno nel suo Napoli che commenta così: “Voglio solo salutare i tifosi del Napoli. In questo momento dopo questa sconfitta sono così triste, ma sarò davvero molto felice quando tornerò a Napoli e quando inizieremo la pre-stagione e questo è molto importante. Ma ora ho bisogno di una vacanza perché tutta questa stagione è stata davvero dura per me. In questo momento sto solo pensando ad andare in vacanza e rilassarmi perché sono davvero stanco mentalmente e anche fisicamente”.