FLASH NEWS / Napoli-Spinazzola è fatta: il calciatore accetta un contratto biennale

Il Calcio Napoli dopo aver chiuso con Rafa Marin e aver trovato l’accordo con il Torino per Buongiorno è pronto a battere il terzo colpo di mercato. Per la fascia sinistra di Antonio Conte, arriverà Leonardo Spinazzola. L’oramai ex Roma dopo qualche giorno di contrattazione con gli azzurri ha deciso di accettare con un gran sorriso l’offerta dei partenopei, con cui si legherà per due stagioni. Resta dunque in Italia il difensore, nonostante qualche sirena di Premier League che si era accesa nelle ultime settimane. Il calciatore dopo l’ufficialità sarà nel gruppo che partirà per il ritiro a Dimaro di settimana prossima.

Spinazzola al Napoli, le cifre e i dettagli dell’operazione targata Manna

Leonardo Spinazzola rimarrà in Italia. Il Napoli ha spinto tanto per il laterale sinistro che era in procinto di chiudere la sua esperienza alla Roma. Dopo l’Atalanta, la Juventus e i giallorossi, per il classe 1993 sarà la quarta esperienza nel campionato italiano. Tanta corsa e qualità tecnica che ha incantato l’Europa durante Euro 2020 (fino all’infortunio ai quarti contro il Belgio). Proprio gli infortuni è l’argomento chiave della sua carriera e proprio su questo punto il Napoli farà tutti i controlli del caso per assicurarsi che il calciatore sia in stato fisico ottimale.

A confermare la notizia ci ha pensato La Repubblica, con il calciatore che ha accettato un contratto biennale che lo legherà al club azzurro fino al 2026. Il tutto sarà ufficializzato a breve, dopo tutti i controlli fisici del caso. Il terzino farà parte della spedizione azzurra a Dimaro (ricordiamo che il primo allenamento è previsto per l’11 luglio). Sorriso dunque per Conte, che dopo anni di corteggiamento ha finalmente il laterale sinistro ai suoi ordini. Pallino del tecnico sia ai tempi dell’Inter che del Tottenham.