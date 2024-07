ULTIM’ORA/ Buongiorno ad un passo dal Napoli: ieri sera l’incontro decisivo tra le parti

Buongiorno e il Napoli mai così vicini come adesso. Ieri sera a Milano c’è stata una cena tra Manna e Giuseppe Risio (procuratore del difensore del Torino). Una trattativa che sta andando per il verso giusto (visti anche i sorrisi all’uscita del locale) e un Calcio Napoli che è sempre più vicino a chiudere con il difensore italiano. Buongiorno è una richiesta esplicita di Antonio Conte e lo staff azzurro ha fatto di tutto per accontentarlo, dopo Rafa Marin dunque il Napoli vede sempre più vicino il secondo acquisto per il reparto arretrato.

Buongiorno e il Napoli sono ad un passo, ieri l’incontro tra le parti ha dato esito positivo

Una trattativa che vede la luce, che poteva essere chiusa già prima, ma il calciatore causa Euro 2024 ha evitato ogni discorso per concentrarsi sulla sfortunata avventura azzurra. Buongiorno è il prescelto di Conte, è stato proprio il tecnico a convincere il calciatore ha fare il grande passaggio tra cene e telefonate. Il tecnico leccese ora aspetta il difensore, che dovrebbe ritornare dalle sue vacanze dopo il ritiro di Dimaro, insieme a Di Lorenzo e Meret e Folorunsho. Nel mentre le parti trovano l’accordo e nelle prossime settimane arriverà l’ufficialità

Il Torino riceverà 35 milioni di euro, facendo dunque un piccolo sconto (all’inizio la richiesta era 40). Ma non è l’unica operazione in atto, sempre per il reparto difensivo gli azzurri si stanno muovendo anche per Leonardo Spinazzola, che dopo aver chiuso l’esperienza con la Roma con tutta probabilità sarà un calciatore del Napoli già dai prossimi giorni (grazie agli ultimi contatti). Rientrando dunque in tempo per il ritiro di Dimaro che inizierà tra una decina di giorni.