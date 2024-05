Conte chiama, Buongiorno risponde: il difensore vuole raggiungere il tecnico a Napoli

Antonio Conte è sempre più vicino ad essere il prossimo allenatore del Calcio Napoli. Il tecnico pugliese è oramai ai dettagli dell’accordo con De Laurentiis e il suo staff per diventare ‘il tecnico della rinascita’. Nel mentre gli azzurri iniziano a lavorare anche in sede di mercato: Manna è all’opera per alcuni profili in modo da rendere subito competitiva la rosa e arrivare già con una buona ossatura al ritiro di Dimaro. Stesso ragionamento vale anche per Antonio Conte che come riportato da Tuttosport, ha sondato il terreno per il centrale del Torino, Alessandro Buongiorno.

Conte chiama Buongiorno al Napoli, il Toro fa muro ma il difensore ci pensa

Il difensore del Torino è l’oggetto dei desideri di tantissime squadre: il giovane difensore quest’anno ha vissuto la stagione della consacrazione. Fascia di capitano e spirito da leader, ha la stoffa per essere il perno difensivo di Antonio Conte. Il tecnico leccese stravede per il calciatore e secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore ha già provato a contattare il calciatore per convincerlo a passare al Napoli. Gli azzurri cercano un centrale di spessore, specialmente dopo questa stagione e il difensore del Torino sembra essere la prima scelta assoluta.

E lui sembra accettare di buon grado la scelta di passare al Napoli, specialmente grazie alla mediazione di Antonio Conte. Il problema però è convincere Cairo che non si smuove dai 40 milioni di euro per il cartellino dell’italiano. Gli azzurri per ora girano attorno ai 30, arrivando al massimo a quota 35. Cifre che dunque potrebbero limarsi ancora di più arrivando a colmare il gap con un accordo.