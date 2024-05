Mancano poche ore, poi Antonio Conte diventerà il nuovo allenatore della SSC Napoli. Ad annunciarlo è il giornalista Ciro Venerato, che nel corso del TGR ha specificato i dettagli dell’accordo.

ULTIM’ORA RAI/ “Conte-Napoli, è fatta: manca solo l’annuncio”. I dettagli della clausola choc

Queste le parole di Ciro Venerato pronunciate nel corso dell’edizione regionale del TG Rai:

“Il sindaco di Castel di Sangro Caruso può tirare un sospiro di sollievo: sold out garantito per l’arrivo del Calcio Napoli. Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis ufficializzerà l’ingaggio di Antonio Conte, nuovo allenatore dopo una lunga e tortuosa trattativa che ha vissuto alti e bassi dal 24 aprile in poi”.

“Contratto triennale per il feroce salentino: 6,5 milioni di base fissa più incentivi e bonus fissi che avvicineranno l’ex juventino ai 9 milioni e rotti“.

“I rispettivi legali stanno valutando le bozze contrattuali. Ci risulta che sulle clausole si è raggiunta una intesa totale, vanno quindi definiti dettagli relativi agli emolumenti dello staff e chiarite le percentuali sui diritti di immagine: possibile che, come fatto per Higuain, il 50% dei proventi dagli sponsor andrà al tecnico”.

“Deciso anche il futuro di Lele Oriali: sarà il nuovo team manager. Va quindi chiarito il futuro di Giuseppe Santoro, storico dirigente accompagnatore dell’era De Laurentiis. Conte non chiederà la luna ma acquisti mirati e non necessariamente costosi. La sua prima Juve fu costruita con gli scarti dei grandi club o con giocatori non ancora affermati”.

“Il tecnico crede moltissimo nell’attuale rosa: va solo ricostruita mentalmente. Le conferme dei vari Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Rrahmani, Raspadori, Olivera sono molto gradite a Conte che farà a meno solo di Osimhen“.

“Meno certezze per gli arrivi. Sembrano perdere quota le candidature di Buongiorno e Lukaku. Si attende fra pochi giorni solo il tweet del patron ma sarà azzurro il futuro prossimo di Antonio Conte: “restauratore” e non “rottamatore” del nuovo ciclo partenopeo”.