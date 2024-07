Una storia contorta e piena di dubbi che si chiuderà con il lieto fine. Giovanni Di Lorenzo, come abbiamo annunciato ieri, rimarrà al Calcio Napoli. Ago della bilancia di questa spigolosissima situazione è stato Antonio Conte, con la sua insistenza e le “parole al miele” riservate al calciatore durante la sua presentazione ufficiale di mercoledì scorso. Giuffredi è stato messo spalle al muro: l’agente le ha provate tutte a portare via il capitano da Napoli, ma non ci è riuscito. E nella conferenza stampa di martedì prossimo annuncerà la volontà del suo assistito di rimanere a Napoli.

Conte convince Di Lorenzo a ‘tradire’ Giuffredi: adesso sente di nuovo la fiducia di Napoli

Quasi un “tradimento” quello di Giovanni Di Lorenzo al suo agente, Mario Giuffredi, che nel mese di giugno ha continuamente minacciato il Napoli di portare via il suo assistito (impegnato nel mentre ad Euro 2024).

Un’azione continua e scellerata mai gradita dallo staff azzurro e dallo stesso Antonio Conte, che lo ha voluto incontrare faccia a faccia, e totalmente dannosa per il suo assistito, visto anche l’Europeo disputato, diventando obiettivo numero uno della critica nazionale. Per il buon Mario è il momento di mettersi l’anima in pace, come ribadisce anche il Corriere dello Sport, che spiega le idee di Giovanni Di Lorenzo per il futuro.

Dopo il difficile Europeo, il terzino è attualmente in vacanza con la famiglia, momento per smaltire pensieri e guardare al futuro. Un futuro che sembra sempre più vicino ad essere al fianco di Antonio Conte. Proprio il tecnico è stato decisivo per il futuro dell’esterno basso. Con la sua insistenza e con un progetto ben definito ha convinto il capitano che è tornato a sentire la fiducia di Napoli e del Napoli. Dopo un periodo tutt’altro che facile e un rapporto con Francesco Calzona complicatissimo.