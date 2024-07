Pierluigi Gollini ha lasciato ufficialmente la SSC Napoli il 1 luglio 2024. Come noto, infatti, il club ha deciso di non rinnovare l’accordo con il portiere di proprietà dell’Atalanta, che dunque ha terminato la propria esperienza in azzurro dopo una stagione e mezza.

Gollini, parole d’addio emozionanti verso i napoletani: “Eternamente grato, è stato un sogno”

Nonostante abbia disputato solo 11 partite in campionato, una in Coppa Italia e due in Supercoppa Italiana, il Gollo ha lasciato un ottimo ricordo in città, ed ha coronato con i partenopei il sogno di conquistare uno scudetto. Il legame strettissimo che si è creato tra Gollini e Napoli è testimoniato dal messaggio d’addio che l’estremo difensore ha deciso di affidare ai social: “Un cammino meraviglioso, in campo e fuori. È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Grazie per quello che mi avete dato, Eternamente grato”.

Nella descrizione del suo profilo ufficiale, il calciatore bolognese ha deciso di lasciare il tag del Calcio Napoli, accompagnato dalla frase ‘It was all a dream’, letteralmente ‘È stato tutto un sogno’.

Una sinergia indissolubile, quella tra Gollini ed il popolo partenopeo, che siamo certi durerà ancora molto a lungo.