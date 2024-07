Alessandro Buongiorno sarà un nuovo calciatore della SSC Napoli. È molto probabile che il difensore arriverà all’ombra del Vesuvio già lunedì, visto l’imminente raduno pre-partenza previsto per martedì prossimo.

“Non so più come dirvelo, non posso”: Buongiorno liquida così la Juve e sbarca a Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, Buongiorno avrebbe respinto le insistenti avances della Juventus, rivale cittadina del suo oramai ex club, con una risposta laconica: “Non so più come ripetervelo, non posso venire da voi”.

Questo quanto riportato da Tuttosport quest’oggi:

“Buongiorno dall’inizio della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore di Conte: che lo ha fortemente voluto e che anche in questi ultimi giorni ha avuto più volte l’occasione per parlargli telefonicamente, ricoprendolo di entusiasmo e motivazioni come se da un momento all’altro il difensore dovesse scendere in campo in una finale di Champions. E Buongiorno diventerà, simbolicamente, davvero un “suo” giocatore, non solo un rinforzo straordinario per il Napoli”.

“Dopo l’incontro positivo e decisivo svoltosi a Milano nella notte tra giovedì e venerdì tra l’agente di Buongiorno e il ds del Calcio Napoli Manna, la giornata di ieri è corsa via nella compilazione delle complesse clausole che regoleranno i diritti di immagine e i bonus di Alessandro, nonché la clausola rescissoria da 70 milioni. Per la quale è stato trovato un compromesso: sarà valida soltanto dal 2027, manco a dirlo quando scadrà il contratto di Conte. L’ingaggio (fino al 2029) prevede emolumenti a salire dai 2,8 milioni netti a oltre 3, più premi. Tra oggi e domani il contratto di Buongiorno dovrebbe essere finalmente pronto e approvato da entrambe le parti. A quel punto partirà lo scambio di documenti tra i club, con possibile deposito dei papiri in Lega già lunedì”.