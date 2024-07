Leonardo Spinazzola è un nuovo calciatore della SSC Napoli. L’esterno ex AS Roma è stato annunciato quest’oggi ufficialmente dal club di Aurelio De Laurentiis attraverso un tweet. Arrivato già ieri in città, il trentunenne ci ha tenuto a salutare i suoi nuovi tifosi con un video e un post pubblicati sul suo account ufficiale Instagram.

VIDEO/ Spinazzola si presenta ai tifosi della SSC Napoli: “Ci vediamo presto, jamm ja!”

Spinazzola si è detto ‘onorato di entrare a far parte di questo grande club’. Fin dal suo sbarco a Napoli, Leonardo è sembrato essere subito a suo agio: il figlioletto è stato addirittura immortalato mentre, in compagnia dei genitori, passeggiava nel cuore dei vicoli del centro con indosso la maglia di Diego Armando Maradona.

Queste le prime parole di Spinazzola da neo-calciatore del Calcio Napoli:

“Onorato di entrare a far parte di questo grande club, pieno di motivazione, ambizione ed entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con voi !!

Ci vediamo presto. Jamm Ja! Leo”.

Leonardo Spinazzola è stato acquisito dalla SSC Napoli a parametro zero, essendosi svincolato il 1 luglio scorso dall’AS Roma.