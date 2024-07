FLASH NEWS/ Buongiorno-Napoli, ci siamo: domani le visite mediche a Villa Stuart

Il Calcio Napoli è pronto ad annunciare il terzo acquisto. Si tratta di Alessandro Buongiorno: il centrale in forza al Torino questa stagione è pronto a diventare il “sergente” di Antonio Conte nella difesa azzurra pensata e studiata dal tecnico leccese.

Nonostante qualche difficoltà iniziale sulla trattativa, complici le richieste del Torino e di Urbano Cairo, il Napoli è riuscito a strappare il calciatore per una cifra attorno ai 35 milioni di euro. Uno sforzo non indifferente quello della società azzurra, che domani accoglierà il calciatore a Villa Stuart per le visite di rito, ma non andrà a Dimaro ad accordo ufficializzato.

Buongiorno-Napoli è fatta, ma il calciatore non partirà per Dimaro

Dopo qualche settimana intensa di trattativa, il Napoli è pronto ad ufficializzare il terzo acquisto della sua sessione estiva di calciomercato. Alessandro Buongiorno era la richiesta principale di Antonio Conte: proprio il tecnico ha giocato un ruolo chiave nella contrattazione, convincendo il difensore a suon di telefonate e incontri (anche fortuiti). Il calciatore domani si recherà a Villa Stuart per le visite mediche di rito e successivamente sarà annunciato sui canali ufficiali del club. Il calciatore però al termine delle visite non raggiungerà il resto del gruppo in direzione Dimaro.

Come Di Lorenzo, Meret e Raspadori, anche Buongiorno ha fatto parte della selezione azzurra di Luciano Spalletti, per questo motivo dopo le visite si godrà i restanti giorni di vacanza con famiglia e amici e sarà disponibile per il ritiro di Castel di Sangro, come il resto dei calciatori azzurri impegnati con la maglia dell’Italia.