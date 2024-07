L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, è tornato a parlare del futuro del suo assistito. Al centro di innumerevoli voci di mercato, il georgiano è stato dichiarato incedibile dalla SSC Napoli, ed in particolare da Aurelio De Laurentiis e da Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione del tecnico leccese.

Jugeli: “Cosa farà Kvaratskhelia senza Champions? Io ho voglia di vincere lo scudetto”

Questa l’intervista realizzata dal famoso giornalista sportivo russo Nobel Arustamyan a Mamuka Jugheli dopo la partita Georgia-Portogallo e pubblicata ieri:

Nobel: Hai detto [in un’intervista] che ti dispiace per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League. Cosa farai a riguardo?

Mamuka: Quindi è necessario vincere lo scudetto.

Nobel: Quindi rimarrai a Napoli?

Mamuka: Ho voglia di vincere lo scudetto. […] [Per quanto riguarda il contratto] tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo faranno. Se il Napoli dice di restare il contratto è contratto, [Kvara] rinnoverà.

L’intervista realizzata dal famoso giornalista sportivo russo Nobel Arustamyan a Mamuka Jugheli dopo la partita Georgia-Portogallo e pubblicata ieri: Nobel: Hai detto [in un’intervista] che ti dispiace per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League. Cosa farai a… pic.twitter.com/GZaNgdAu3A — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) July 11, 2024

Parole che non lasciano spazio all’interpretazione, quelle del procuratore di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è a completa disposizione della società, si trova bene a Napoli, e farà ciò che gli verrà chiesto perché non ha intenzione di non rispettare il contratto in essere. Per la gioia del popolo azzurro.