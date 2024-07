L’immagine di Victor Osimhen seduto in panchina, affranto, ha fatto venire il magone anche ai più burberi. Ieri il nigeriano non si è allenato, ufficialmente per un affaticamento muscolare. Ha nuotato un po’ in piscina, poi ha guardato i compagni sudare.

Oggi, come prevedibile, non sarà in campo nell’amichevole SSC Napoli-Anaune, che sancirà l’esordio di Antonio Conte sulla panchina azzurra, anche se in una gara che in termini di risultato conta meno di zero.

Lo sconsolato Osimhen al passo d’addio: “Calenda a Dimaro”. Ma lui sembra averci ripensato

Per Osimhen, invece, sembra essere arrivato il momento di fare le valigie, come riportato anche da Repubblica: “Il suo destino si compirà nei prossimi giorni e nel quartier generale dello Sporthotel Rosatti è attesa la visita del procuratore Roberto Calenda, che porterà al Calcio Napoli di De Laurentiis una relazione sulle offerte ricevute. In pole c’è sempre il Paris Saint Germain, speranzoso di ottenere uno sconto sui 130 milioni della clausola. Gli sceicchi dell’Al-Hilal non baderebbero invece a spese: stanno pensando ad un’offerta record per spazzare via le ritrosie del bomber. Osimhen dovrà prendere a breve una decisione”.

Decisione che verosimilmente prenderà nelle prossime ore, Victor: è arrivato il tempo di scegliere la sua verità, il suo destino. Eppure, quello sguardo triste, così in contrasto con i sorrisi distribuiti a compagni, staff e tifosi nei giorni scorsi, lascia adito a flebili speranze ma soprattutto a grandi rimpianti.

Si, perché probabilmente è stato deciso tutto in un momento negativo, diametralmente opposto a quello che il club tutto sta vivendo in queste settimane. E questo il nigeriano l’ha percepito: sulla pelle, nei muscoli, ma soprattutto nell’anima. La tentazione di vincere ancora, un’ultima volta, con la maglia che gli ha dato la notorietà internazionale, è una tentazione molto forte che potrebbe trasformarsi in rimorso enorme.

L’ora della decisione è arrivata: Osimhen non può più nascondersi facendo finta che sia tutto normale e lecito. Prima che faccia ancora più male, prima che diventi insostenibile una separazione che, forse, si poteva evitare.