Sono ufficiali le formazioni di SSC Napoli-Anaune Val di Non. Nessuna sorpresa: non ci sarà Victor Osimhen. Il nigeriano non sarà neanche in panchina. Calcio d’inizio allo stadio comunale di Carciato previsto per le ore 18.

Amichevole SSC Napoli-Anaune Val di Non: formazioni ufficiali, diretta streaming

SSC Napoli (3-4-2-1): Caprile; Juan Jesus, Rrahmani, Rafa Marin; Spinazzola, Cajuste, Anguissa, Mazzocchi; Lindstrom, Politano, Simeone. In panchina: Contini, Turi, Sorrentino, Natan, Mario Rui, Osimhen, Cheddira, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo, Iaccarino, D’Avino, Ostigard, Gaetano. Allenatore: Conte.

Anaune Val di Non (3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro, Biscaro. In panchina: Weber, Falvo, Barbi, Pezzi, Bizzarri, Graifenberg, Kamberaj, Badjan, Concini. Allenatore: Morano.

Arbitro: Schmid. Assistenti: Ion Rusu e Yoan Battan

Dove vedere in streaming gratis SSC Napoli-Anaune Val di Non

Sarà possibile assistere in diretta streaming gratis all’amichevole tra SSC Napoli e Anaune Val di Non, collegandosi e registrandosi alla piattaforma OneFootball.

Come seguire in radio le amichevoli della SSC Napoli