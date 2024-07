Il tecnico del Calcio Napoli Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1 della Rai, direttamente dal ritiro di Dimaro-Folgarida.

Il leccese ha parlato del modo in cui sta ricostruendo il morale di una squadra che l’anno scorso ha disatteso tutte le aspettative, piazzandosi al decimo posto in classifica.

Conte alla Rai: “A volte la vittoria copre tante magagne. C’è tanto lavoro da fare”

Queste le parole di Antonio Conte ai microfoni della Rai:

“Con la SSC Napoli stiamo iniziando un percorso di ricostruzione, me ne sto rendendo conto e mi accorgo che c’è tanto lavoro da fare, non si parte da una situazione alta ma media. A volte la vittoria copre tante magagne, ma si deve essere obiettivi e capire dove migliorare per tornare competitivi e vincenti, così come nelle sconfitte si tengono comunque le cose buone e si butta ciò che si deve buttare”.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è stato poi interrogato proprio sullo stato di salute della selezione allenata da Luciano Spalletti, reduce da un Europeo molto deludente terminato con la cocente eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera: “Ci sono situazioni con cui conviviamo da tempo, poi quando le cose vanno bene si fa finta di niente. Servono soluzioni sempre, nel bello e nel cattivo tempo”