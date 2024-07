Victor Osimhen è a un passo dal lasciare la SSC Napoli. O almeno questo è quello che si vocifera negli ambienti vicini a club e giocatore. Intanto, sui profili social del club, la sua immagine è sempre più presente.

VIDEO/ Osimhen a Dimaro zittisce il chiacchiericcio: perché il Napoli continua a mostrarlo?

In un video realizzato nelle ultime ore e pubblicato sui canali social ufficiali del Calcio Napoli, Victor Osimhen prima ‘zittisce’ chi parla troppo di lui in questi giorni, poi passeggia sorridente e spensierato assieme ad alcuni dei suoi compagni di squadra per i sentieri di Dimaro-Folgarida, sede del ritiro azurrro.

Nonostante il suo passaggio ai francesi del Paris Saint Germain sembri essere davvero cosa fatta, la società continua ad utilizzare il suo volto e la sua immagine, creando reazioni contrastanti tra i tifosi.

È evidente infatti come la sua imminente cessione abbia creato una netta spaccatura all’interno della tifoseria, tra quelli che sognano una sua permanenza e quelli che sono convinti che la sua partenza possa giovare sia alle casse che all’ambiente.

Intanto, Osimhen sorride felice tra i boschi, in attesa di conoscere il proprio futuro. La sensazione è che qualsiasi strada imbocchi, Victor, rimarrà ‘a glorious child’.