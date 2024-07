Rebus Ostigard: il Napoli accetta l’offerta del Rennes ma il difensore rifiuta la destinazione

Continua a muoversi il mercato del Calcio Napoli. L’obiettivo di Manna e del suo staff è quello di sfoltire la difesa dopo gli arrivi di Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Soprattutto sul fronte centrali, la lista è lunga e qualcuno dovrà lasciare la maglia azzurra. Tra i vari sul mercato, Ostigard sembra essere quello tra i più appetibili per alcuni club. Uno di questi è il Rennes, come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Tutto fatto con il Napoli, con accordo raggiunto: il problema però è il calciatore, che ha rifiutato la destinazione.

Ostigard rifiuta il Rennes, il difensore diventa un caso per il Napoli

Le due squadre si erano accordate per una cifra tra i 6 ed i 7 milioni di euro. A condurre l’operazione ci ha pensato Manna in prima persona che in pochi giorni aveva trovato l’accordo con i francesi e tutto sembrava pronto per le ufficialità del caso. Il difensore norvegese però ci ha ripensato, decidendo che la Francia non possa essere un buon campionato per continuare a crescere. La priorità del calciatore, secondo quanto riporta il quotidiano, è quella di rimanere in Italia: ci avevano provato in passato Torino e Genoa, senza però riuscire a convincere il calciatore.

Aumentano così per il Napoli i dubbi sul reparto difensivo. Non arrivano offerte per Juan Jesus e Natan, se non qualche richiesta di prestito per il secondo. Tutti gli indizi portano alla cessione di Ostigard, ma la sua priorità è l’Italia e almeno per ora nessuna squadra si è mossa, se non in passato, quando a gennaio sotto precisa richiesta di Mazzarri il difensore non è stato più ceduto. Saranno dunque settimane calde su questo tema dal fronte Napoli, nella speranza di sbloccare un rebus tutt’altro che facile.