Napoli, Conte ne boccia cinque: rivoluzione in difesa e delusione Lindstrom

Giorno otto a Dimaro per il Calcio Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri dopo l’amichevole di due giorni fa sono tornati ad allenarsi a pieno ritmo sotto gli ordini dei vari preparatori che seguono attentamente ogni calciatore. La sfida con l’Anaune Val di Non e la prima settimana hanno già portato ad alcune decisioni, tra bocciature e un reparto difensivo che con gli innesti di Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola è andato in sovrannumero. Per questo motivo, come riporta Repubblica, sono cinque i probabili partenti.

Conte ne saluta cinque per il suo Napoli, ecco chi ha le valige in mano

Dopo una rivoluzione difensiva nel mercato in entrata, c’è bisogno di sfoltire il reparto, anche in funzione dell’imminente arrivo di Mario Hermoso, che continua ad aspettare il Napoli. Conte dopo la prima settimana di lavoro avrebbe deciso per le cessioni di Natan, Ostigard e Juan Jesus. Troppi centrali difensivi attualmente in rosa e qualcuno sarà costretto a fare la valigia, anche per monetizzare qualcosa.

Sulla fascia sinistra invece sembra essere oramai scaduto il tempo per Mario Rui, con l’arrivo di Spinazzola e la conferma di Olivera, per il portoghese la strada è oramai bloccata e come ha riferito anche il suo agente Giuffredi, la volontà del calciatore è quella di tornare a casa dopo tanti anni in Italia tra Empoli, Roma e infine Napoli, tappa decisiva della sua carriera. Bocciatura sembrerebbe anche per Lindstrom, il danese ha deluso nella prima amichevole e Conte valuta l’addio, anche per fare spazio ad un eventuale arrivo di Federico Chiesa, trattativa su cui il Napoli continua ad essere vigile nella speranza di trovare il momento giusto per affondare il colpo.